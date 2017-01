H) Alet - İ Ruhiye

Doğaçlama tiyatrosu "Halet- i Ruhiye", 7 Ocak'ta 1001 Sanat Merkezi'nde...



Halet- i Ruhiye, + 18 bar komedisi türündeki oyun içinde bulunulan duruma göre değişiklik gösteren bir doğaçlama tiyatro. Oyuncular seyirci ile iç içe ve seyirci her an kendini oyunun içinde hatta sahnede bulabiliyor. Oyun seyircinin katılımı ile yön değiştiriyor ve her oyun farklı oynanıyor. Bir hafta izlediğiniz bir oyunu bir sonraki hafta izleme şansınız yok.



Müzikli, danslı, interaktif ve komik olan Halet-i Ruhiye sosyal bir hayatın içinde uzun süredir yalnız olan bu nedenle de cinsel arzularıyla hedefe kilitlenmiş beceriksiz bir erkeğin ruhsal durumu üzerine kurgulanmış skeçlerden oluşuyor.



Yazan & Yöneten: Tanzer Dökmen



Reji Asistanı: İpek Atar



Müzik Teknisyeni: Bahadır Üstem



Işık Teknisyeni: Ferhat Bingöl



Oyuncu Kadrosu



Celalettin Demirel, Fulya Özcan Aksoy, Kudret Aşan, Kübra Binnur Dinç, Nuray Topaç, Nurhan Oralalp, Ruşen Hoşhanlı, Serpil Köken, Tanzer Dökmen, Tuğçe Candaş, Yılmaz Selvitop



İnteraktif Doğaçlama



Komedi & 2 Perde