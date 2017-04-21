H&m İnek Gübresinden Yapılan Kıyafetlere Yatırım Yapacak

H&M 2015 yılında 'Global Change Award' isimli tekstil yarışması başlatmıştı. Kazanan 5 kişiye 1 milyon avro dağıtılacak olan yarışmada en çok dikkat çeken fikir ise 'inek gübresinden kumaş üretimi' oldu.



Jalila Essaidi ve ekibi, gübrede bulunan selülozu kullanarak biyoçözünür kumaş üretmeyi başardı. 12 parçadan oluşan 'Mestic' isimli koleksiyonunu Stockholm'deki ödül töreninde sunan Essaidi, "Moda dünyasında gübre ilk kez değerli bir kaynak olarak değerlendiriliyor" dedi.



İnsanlara ilk anlattığında kensidine 'Kokusu var mı' diye sorduklarını ve tiksindiklerini belirten Essaidi, "Ama kumaşa dokununca şaşırıyorlar ve beğeniyorlar" şeklinde konuştu.



H&M, bilim insanları, kimya mühendisleri, yönetim danışmanları ve modacılardan oluşan bir ekiple birlikte tasarlanan koleksiyonla birlikte tekstilde en büyük engellerden biri olan geri dönüşüm probleminin aşılabileceğini belirtti.