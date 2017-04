Gyoder, Katar'da Türkiye Gayrimenkul Sektörünü Tanıtacak

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, Katar'ın başkenti Doha'da 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek "Expo Turkey by Qatar"da, Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.



GYODER Başkanı Aziz Torun, Katarlı bireysel ve kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirterek "Katar ile ilişkilerimizi geliştirerek, ülkemize çok daha fazla yatırımcı çekecek potansiyele sahibiz" dedi.



GODER'den yapılan açıklamaya göre, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde, Türkiye'den çok sayıda gayrimenkul firmasının katılımıyla gerçekleşecek "Expo Turkey by Qatar"da stratejik partner olarak yerini alan GYODER, Katarlı yatırımcılara Türkiye gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarını anlatacak.



GYODER Başkanı Aziz Torun, Katarlı sektör temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılarla özel görüşmeler yapacak. "GYODER Presentation Hub"da Türkiye gayrimenkul sektörü hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.



"Türkiye'nin yatırım için cazip bir ülke olduğunu anlatmalıyız"



GYODER Başkanı Aziz Torun, Türkiye-Katar ekonomik ilişkilerinin gelişmesinin, gerek bölgede faaliyet gösteren Türk firmaları, gerek Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı yatırımcılar için çok önemli olduğunu vurguladı ve ekledi:



"Katar, kişi başına düşen milli geliri ile dünyanın en zengin ülkesi. Türkiye, 20 milyar doları bulan yatırım değeriyle Katar'ın dış yatırımlarında dördüncü sırada yer alıyor. Bize düşen, sektörde ürün çeşitliliğini artırırken, Türkiye'nin istikrarlı, güvenilir ve yatırım için cazip bir ülke olduğunu anlatmaktır. Özellikle gayrimenkul alanında yatırımın artması için önce ülkemiz, sonra bölgelerimiz ve şehirlerimizi çok iyi tanıtmalıyız."



Yabancı yatırımcıya yönelik "1 milyon dolarlık konut alana vatandaşlık hakkı tanınması" ve "KDV muafiyeti sağlanması" gibi düzenlemelerin sektörün elini güçlendirdiğini belirten Aziz Torun, "Yabancı yatırımcılara yapılacak satışlar, hem gayrimenkul sektörü hem de ülke ekonomisi için önemli olduğundan, gayrimenkulün bir ihracat kalemi olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. GYODER olarak, bu yaklaşımla, çok sayıda uluslararası fuara katılıp sektör temsilcileri ile birlik olmaya, yan yana bir duruş sergilemeye özen gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye gayrimenkul sektörünü temsil ederek, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



'GYODER Presentation Hub'ta proje detayları ve fırsatlar anlatılacak



GYODER üyesi gayrimenkul firmalarından ARTAŞ AVRUPA KONUTLARI, ASTAŞ, EMLAK KONUT GYO, KUZU GRUP, RE-PIE, SİNPAŞ GYO, SUR YAPI, TEKNİK YAPI, TORUNLAR GYO ve FYP'nin de stand alarak katılacağı 'Expo Turkey by Qatar'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Fuar alanında yer alacak 'GYODER Presentation Hub'ta, fuar süresince 20'şer dakikalık sunumlar yapılacak. Gayrimenkul firmaları, hayata geçirdikleri projelerle ilgili detayları ve Türkiye gayrimenkul sektöründeki fırsatları, fuar alanında Katarlı yatırımcılara anlatma fırsatı bulacak.



Yatırımcıları doğru yönlendiren kaynak: "How to Buy Property in Turkey?"



Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı örgütü olarak, Türkiye'de sektörle ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi aktaracak GYODER; yabancı bireysel yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan, "How to Buy Property in Turkey?" (Türkiye'den nasıl gayrimenkul alırsınız?) kitapçığını da katılımcılarla paylaşacak.



A'dan Z'ye Türkiye'de gayrimenkul edinme, elde tutma, satış sürecindeki tüm vergi ve prosedürlerini en ince ayrıntısına kadar anlatan, en doğru gayrimenkul yatırımının nasıl yapılacağına yönelik potansiyel bireysel yatırımcıya yol gösteren 'How to buy property in Turkey?' kitapçığı, fuar boyunca hem GYODER standında, hem de GYODER üyelerinin stantlarında dağıtılacak. - İstanbul