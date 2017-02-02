GYODER'den 20 yıl vade kampanyasına destek



KONUTTA İKİNCİ 'GÜÇ BİRLİĞİ' KAMPANYASI BAŞLADI

'Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu' GYODER, sektöre ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla başlatılan '20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi' ile orta gelirlinin konut edinmesine yönelik kampanyayı destekliyor.

'240 ay vade ve düşük faizli konut kredisi' kampanyasına destek veren GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği), markalı konut projelerini, uzun vade ve düşük faiz avantajıyla tüketici ile buluşturuyor.

UZUN VADELİ KONUT SATIŞI İÇİN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Uzun vadeli ve düşük faizli konut satışı kampanyasının, ev sahibi olmak isteyen orta gelirliler için büyük bir fırsat olduğunu belirten GYODER Başkanı Aziz Torun, "GYODER'in destek verdiği, ikinci 'güç birliği' kampanyasıyla; maliyetlerin ve konut fiyatlarının arttığı bir süreçte, vatandaşın konut sahibi olması kolaylaştırılarak önemli bir adım atılıyor. Daha önce yaptığımız 'güç birliği' kampanyasında gördük ki, konut almak isteyenler faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçeneklerine duyarlı. Sektör temsilcileri olarak biz de, vadeleri uzatıp daha fazla insana ulaşmayı hedefledik. 240 ay vadeli konut kampanyasının faiz oranlarına baktığımızda, 0.75-0.85 bandının, bugünkü Türkiye şartlarında sürdürülebilir bir faiz oranı olduğunu söyleyebiliriz. Firmalarımız ve bankalarımızın fedakarlığı ile Türkiye'de ilk kez 240 ay vade ile satılacak konutlarla, orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağlayan kampanyayı destekliyoruz." dedi.

'GÜÇ BİRLİĞİ' KAMPANYASI SEKTÖRE İVME KAZANDIRDI

GYODER'in 15 Temmuz darbe girişimininin ardından başlattığı 'Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye' kampanyasının da sektöre önemli bir ivme kazandırdığını vurgulayan Aziz Torun, "1 Ağustos'ta başlayan ve yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzattığımız ilk kampanya ile 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı gerçekleştirilmiş, sektörde 2,6 milyar TL ciro elde edilmişti. İkinci 'Güç Birliği' kampanyasının da tüketiciye ve sektöre önemli katkıları olacağına inaniyorum" diye konuştu.

KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

GYODER üyelerinin el birliği ile fedakarlık yaparak, markalı konut projelerini uzun vade imkanıyla sunduğu kampanya, 1 Şubat-31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya 33 GYODER üyesi firma 75 konut projesiyle katılıyor.