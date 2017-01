GYİAD'dan teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı

Mesajda, "Birlik ve beraberliğimizin, iç huzurumuzun ve ekonomimizin hedef alındığı hain terör saldırılarına karşı güçlü bir dayanışma içerisinde olmalıyız" denildi.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), yayınladığı mesaj ile tüm Türkiye'yi teröre karşı birlik olmaya çağırdı. GYİAD adına Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sevim'in imzasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Zor günlerden geçen ülkemiz için, terör kadar önemli diğer bir tehdit de toplumun farklı kesimlerindeki farklılıklara vurgu yapan ve bu farklılıkları öne çıkarmaya çalışan kötü niyetli kişiler. Türkiye, farklılıkların zenginlik olduğu; dil, din, ırk farkı gözetmeksizin herkese kucak açmış laik ve demokratik bir hukuk devletidir. Birlik ve beraberliğimizin, iç huzurumuzun ve ekonomimizin hedef alındığı hain terör saldırılarına karşı güçlü bir dayanışma içerisinde olmalı ve tek yürek olarak hareket etmeliyiz.

Bu süreçte, özellikle sosyal medya üzerinden hızlı bir biçimde yayılan dezenformatif içerikler konusunda dikkatli olunması, sadece güvenilir kaynakların ve resmi açıklamaların dikkate alınmasının da önem taşıdığı düşüncesindeyiz. Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı, birlik ve beraberliğinin her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde tesis edilebilmesi için, atılacak her adımın destekçisi olduğumuzu, iş dünyasının genç kuşak temsilcileri olarak her zamankinden daha çok çalışmaya hazır bulunduğumuzu da özellikle vurgulamak istiyoruz."