Gyiad Başkanı Serkan Sevim: Riskli olan girişimcilik değil eğitimsizliktir



İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen 'Aile İşletmelerinde Aile Varlıkları Yönetimi, Aile Ofisi ve Aile İçi Girişimcilik Fonu' başlıklı panele katılan GYİAD Başkanı Serkan Sevim gençlere girişimcilik konusunda cesur olmalarını önerdi ve 'Girişimcilik risk değildir, asıl risk eğitimsiz bir şeyler yapmaya çalışmaktır' dedi.



İKÜ Prof. Dr. Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe İKÜ Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel'in açılış konuşmasını yaptığı panelin moderatörü TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İstanbul İl Temsilcisi Başak Çilingir Kurtoğlu, konuşmacıları ise İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İnci Holding Aile Ofisi Yöneticisi Şelale Zaim, Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ertunç Tümen ve Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Başkanı Serkan Sevim oldu.



'AİLE İÇİ GİRİŞİMCİLİK KONUSUNU ÇOK ÖNEMSİYORUM'



Aile içi girişimcilik konusuna çok değer verdiğini söyleyen ve kendisi de bir girişimci olan GYİAD Başkanı Serkan Sevim, 'Aile fonlarından, nakitlerden nasıl kaynak ayrılması gerektiği, gençlerin sadece yüksek maaş verilerek şirketlerin herhangi bir yerinde çalıştırılması değil nasıl eğitim alacakları ve kar-zarar sorumluluğuyla girişimcilik konusunda neler yapılacağı konusunda çok fazla çalışma yapılmalı' dedi.



'Kimse risk sevmez, girişimci de sevmez' diyen Sevim, riskli olanın eğitim almadan bir şeyler yapmaya çalışmak olduğunu belirtti. Sevim, 'Örneğin ben şu anda bir uçak kullansam bu çok riskli ancak pilot kullanırsa değil. Dolayısıyla her şey eğitimde bitiyor. Bunun dışında biz girişimcilikle girişkenliği karıştırıyoruz. Bunlar birbirinden ayrı kavramlar. İnsanların önce küçük rakamlarla yola çıkmaları lazım. Örneğin çocuğa 500 bin lira vermek yerine 50 bin lira vermek daha doğru. Çocuklar bu şekilde daha fazla şey öğrenecek, daha çok çaba harcayacak, farklı yöntemler deneyecek. Bunlar yapılmadığında ikinci, üçüncü jenerasyonda yetişen kişiler sadece yönetici olarak kalıyor. Bu da faydalı bir şey ama bizim ihtiyacımız olan şey girişimci ruhlar' diyerek konuşmasını sürdürdü.



'İYİ BİR GİRİŞİMCİ ÖNCE KENDİNİ YETİŞTİRMEYİ BİLMELİ'



İyi bir yönetici olmak için eğitimin önemine vurgu yapan Sevim, kişinin kendisini yetiştirmeyi bilmesinin de çok önemli oluğunu dile getirdi. Türkiye'nin veya bazı şirketlerin yaşadıkları ekonomik sorunların çoğunun eğitimsiz girişimcilerle ilgili olduğunu ifade eden Sevim, 'Kredi alıp kredinin nasıl kullanılacağı çok önemli çünkü bunlar tehlikeli oyunlar. Dolayısıyla bir girişimci bunu doğru yönetmeyi, öz kaynak yönetimini iyi bilmeli' dedi.



İKÜ Aile İşletmeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (AGMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ufuk Tutan ise panelle ilgili şunları söyledi:



'Bugünkü panelimizin konusu aslında sadece bugünün değil önümüzdeki 10-15 yıl Türkiye'deki aile işletmelerinin gündeminde olacak bir konu. İşletme varlıklarıyla aile varlıklarının ayrışması önümüzdeki yıllarda olmazsa olmazlar arasında yer alacak. Aile varlıklarının yönetimi, aile bireylerinin varlıklarının yönetimi ve ailenin toplam varlıklarının yönetimi; aile ofisleri veya özel finans kurumları tarafından yapılacak. Bugün gelişmiş ülkelerde bu uygulanıyor. Çok yüksek ölçekli aile işletmelerinin sahipleri bunu aile ofisleri veya küresel finans kuruluşlarıyla yapıyor. Panelde aile varlıkları nasıl yönetilmeli, bu yönetimde ilk başta aile nasıl eğitilmeli ve aile varlıkları yönetiminde eğer aile yönetecekse aile ofisi nasıl olmalı, eğer aile yönetmeyecekse bir finans kuruluşu bu görevi üstlenecekse finans kuruluşlarının hizmetleri nelerdir bunları tartıştık. Yani şimdiden geleceğe yatırım yapıyoruz.'



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