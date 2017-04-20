Güzelyalı'da Dere Kirliliği

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Güzelyalı bölgesinde dere kirliliği tepki çekiyor.



Feribot iskelesi yanından Marmara denizine akan derede kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor. İlçenin merkezinde görüntü kirliliğine sebep olan dere temizlenmeyi bekliyor. Endrüstiyel atıkların ve çöplerin atıldığı dere çevre sağlığını da tehdit ediyor. Güzelyalılar, derenin en kısa sürede temizlenmesini istiyor. - BURSA