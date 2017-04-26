Güzelorduspor'un Hedefi Şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Play-off maçlarında büyük bir başarı göstererek Spor Toto 3. Lig'e yükselen Güzelorduspor'da Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, yeni sezonda Orduspor ismi ile mücadele edeceklerini belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk" dedi.



3. Lig'e yükselmelerinde en büyük payın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a ait olduğunu belirten Faruk Zavalsız, "Kendisi bizlere her zaman inandı ve destek oldu. Güzelorduspor'un şampiyon olmasıyla birlikte Güzelorduspor'un adının Orduspor, renklerinin ise mor-beyaz olduğunu açıklayarak, şampiyonluğu Ordu'ya armağan etmiştir. Kendilerine Ordu halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Yeni sezon ile ilgili hedeflerini anlatan Başkan Faruk Zavalsız, lig başından bu yana ciddi bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. Zavalsız, "Bizim için her maç önemliydi. Bizim bir hedefimiz vardı ve bu hedefe ulaşarak bize verilen sorumluluğu yerine getirdiğimizden dolayı çok mutluyuz. Oyuncularımız da bu görevi başarıyla yerine getirdiler. Biz takımımıza güveniyorduk. Futbolcuların üzerinde bu sorumluluk vardı, şehre bağlanmışlardı. Bu hareket, hırs ve inanç sonucu sahadan galip ayrılarak, Ordu ve Ordulular olarak Ankara'da ikinci kez tarih yazdık" diye konuştu.



"Şampiyon olacak bir takım kuracağız"



3. Lig'de de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Başkan Zavalsız, "Biz asla ligi geçiştirmek için bir kadro kurmadık kurmayacağız. Öyle bir yönetim değiliz. Biz yönetim olarak galibiyetten keyif alan, galip olmak için maça çıkan ve bu şekilde motive olan bir takımız. Önce kendimiz keyif alacağız ki sonra taraftarımızda bundan keyif alsın. Gelecek sezon çıkardığımız takımla oynadığımız futbolla tüm taraftarlarımız ve tüm Ordu bu hırsı, isteği bizde ve kurduğumuz takımda hissedecektir. Bir üst lige çıkmayı nasıl hedeflediğimizi göreceklerdir. Ligde kalmak için bir takım yapma düşüncemiz yok. Tamamen şampiyonluğa yönelik bir takım yapacağız" ifadelerini kullandı. - ORDU