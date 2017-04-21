Güzelorduspor'da Hedef 3. Lig

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Güzelorduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, hedeflerinin 3. Lig olduğunu söyledi.



Zavalsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü Arsinspor ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacakları final maçına ücretsiz otobüs kaldıracaklarını belirterek, "Tüm taraftarlarımızı Pazar günü Ankara'da yanımızda görmek istiyoruz." dedi.



Cumartesi günü gece 24.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüs kaldıracaklarını ifade eden Zalvalsız, tüm taraftarları Ankara'da yanlarında görmek istediklerini kaydetti.



Daha önce aynı statta Orduspor'un da Süper Lige yükseldiğini hatırlatan Zavalsız, Ordu'nun Pazar günü ikinci kez Ankara'da tarih yazacağını ifade etti.



Hedeflerinin 3. Lig olacağını kaydeden Başkan Zavalsız, şunları kaydetti:



"Sezon başından bu yana bizim tek hedefimiz vardı. Bu hedefimiz de 3. Lig'di. Aldığımız oyuncularla Ordu'ya yakışacak bir takım oluşturduk. Ligdeki üstün mücadelelerimizle, maçlarda aldığımız sonuçlarla 3. Lige ne kadar çıkmak istediğimizi de gösterdik. Şimdi hedefimizin sonuna geldik. Ankara'da Arsinspor ile karşı karşıya geleceğiz. Onlar da güçlü bir ekip ancak biz de güçlüyüz. Taraftarlarımızın desteğiyle Ankara'dan mutlu döneceğiz. Taraftarımız yanımızda olursa şampiyonluk kupasını birlikte kaldıracağız. Bu nedenle maçımıza gelmek isteyen taraftarlarımız için araç kaldıracağız. Binlerce taraftarlarla Ankara'ya gidip o kupayı Ordu'ya getireceğiz. Biz inanıyoruz. Taraftarlarımız da inansın. Maçımıza gelmek isteyen herkesi, cumartesi günü saat 23.30'da Altınordu Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz."