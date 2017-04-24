Güzelorduspor 3'üncü Lig'de

TÜRKİYE Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 4'üncü Grup şampiyonu Güzelorduspor Ankara'da play off mücadelesinde Trabzon temsilcisi 3'üncü Grup birincisi Arsinspor'u 2-1 mağlup ederek 3'üncü Lige yükseldi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güzelorduspor'un ismini Orduspor olarak değiştirip, renklerini de mor beyaz yapacaklarını vurgulayarak, "Mor şimşekler eski günlerdeki gibi liglerin tozunu attıracak. Güzelorduspor'un bugünkü başarısı, Ordu'da sporun yeniden dirilişi ve yükselişi olacak İnşallah. Bizleri Ankara'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve yüreği Ordu sevdasıyla dolu hemşerilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.



- Ordu