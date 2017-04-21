Güzellik Merkezine Fuhuş Baskını: 9 Gözaltı

Gaziantep'te polis ekiplerinin fuhuş iddiasıyla bir güzellik merkezine yaptığı baskında 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve fuhşa aracılık yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Akkent Mahallesinde bulunan bir güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskında fuhuş yaptığı tespit edilen 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kadın ve fuhuş müşterisi olan 4 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapılması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla A.Ç. isimli şahıs da yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP