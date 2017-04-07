Güzellik & Bakım 2017 Fuarı'na İlk İki Gün 9640 Ziyaretçi

TG EXPO tarafından 6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda bu yıl 28. kez düzenlenen Güzellik & Bakım 2017, katılan 176 firma ve temsil edilen 568 marka ile Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gördü. İlk iki gün 9640 ziyaretçi ağırlayan fuar, dört gün boyunca konusunda uzman yerli ve yabancı doktorlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler ve diğer sektör profesyonellerinin katılımı ile dünyadaki son güzellik trendlerini, en yeni ve teknolojik ürünleri bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'nin önemli makyaj sanatçılarının katılımı ile "Çingeneler Zamanı" konseptli yarışma ve Make-up Show, 9 Nisan Pazar günü ise topuz temalı Hair Design Show gerçekleştirilecek.

