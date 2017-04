Güzeller podyumu salladı

Köy Koop Merkez Birliği Başkanı Yakup Yıldız, Türkiye'nin et ihtiyacının küçükbaş hayvanlarla sağlanabileceğini belirterek "Teke yöresinde yetişirilen sadece bir adet Honamlı ırkı keçisi 3 normal keçiye bedel. Burdur modeli Türkiye'ye yeter" dedi.

GL Platform tarafından Burdur'da düzenlenen fuarın ikinci gününde yine yoğun ziyaretçi akını yaşandı. Köy-Koop Burdur Birliği ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından fuar kapsamında gerçekleştirilen Koyun Keçi Güzeli Yarışması'nda küçükbaşlar boy gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2008 yılında başlattığı çalışma kapsamında; Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ve Evcil Hayvan Tescil Komitesi tarafından yerli ırk olarak tescil edilen Honamlı ırkı, podyuma çıkarken jüri üyeleri seçimde zor anlar yaşadı. Yarışmada jüri; vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikleri ve boynuz yapısı kriterlerine göre seçim yaptı.

Sakar şampiyon

Honamlı Keçisi kategorisinde Zafer Uysal'ın 'Sakar' isimli tekesi birinci oldu. Uysal "Doğduğum günden beri çobanlık yapıyorum. Sakar'ı çok seviyor ona gözüm gibi bakıyorum. Adı sakar ama hiçir sakarlık yapmaz. Şampiyonluk ona çok yakıştı" dedi. Yarışmada Mustafa Öder ikinci, Ersin Alp ise üçüncü oldu.

Limuzin kürsüye birinci çıktı

Merinos Koç kategorisinde ise heyacanlı anlar yaşandı. Zaman zaman koçlar podyumda şaha kalktı. Halil Ekici'nin 'Limuzin' isimli merinos ırkı koç şampiyonluk kürsüsüne birinci olarak çıktı. Halil Ekici adına yarışmaya katılarak kupasını alan Mustafa Ermiş, 2 yaşındaki limuzinin en çok koşmayı sevdiğini söyleyerek "Yerinde duramaz ama bu haraketliliği aynı zamanda onun sağlıklı olmasını da sağlıyor" dedi. Mehmet Taş'ın merinos koçu ikinci, Ali İhsan Öztürk'ün merinos koçu üçüncü oldu.

Ertuğrul fuarın neşesi oldu

Oğlak kategorisi yarışmanın en zorlu geçen bölümü oldu. İnatçılıklarıyla çobanlarına zor anlar yaşatan oğlaklar ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu. Süllü Çavaş'ın "Ertuğrul" isimli oğlağı birinci oldu. Çavaş, "25 yıldır çobanım 2.5 yıldır da Ertuğrul ile birlikteyiz. Çevresiyle çok ilgilidir, ne oluyor ne bitiyor hep merak eder. Şampiyona için sıkı bir hazırlık süreci yaşadık ve kazandık" dedi. Yarışmada Rıza Ongun'un oğlağı ikinci, Mehmet Altıntaş'ın oğlağı ise üçüncülüğü aldı.

TÜRKİYE'YE BURDUR MODELİ

Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, Honamlı ırkının dayanıklılığı ve yüksek et potansiyeliyle dikkat çektiğini belirterek, "Öbür keçilerden 3 tane besleyene kadar bunlardan bir tanesi aynı yem aynı samana besliyoruz. Bir Honamlı keçisi 3 normal keçiye bedel" dedi. Et ithalatının gündeme geldiğini, küçükbaşın ise bu ithalata karşı imdat freni olduğunu söyleyen Yıldız, Honamlı ırkı yetiştiren Burdur'un Türkiye'nin et sıkıntısına çare olabileceğini belirtti. Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cevdet Gezer ise Burdur'un et ve süt üretiminde "kalitesiyle" artık marka olduğuna dikkat çekti. Gezer, merinos ırkının 1985 yılında ilk kez devlet teşviğiyle Burdur köylerine geldiğini ancak saf ırk olarak korumayı başardıklarını ve bugün damızlık olarak Türkiye'nin dört bir tarafına gönderdiklerini söyledi. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise Burdur'un yüksek potansiyelini "özveriyle" çalışan üretici ve yetiştiricilere borçlu olduğunu söyledi. Ceylan "Burdur bu fuar ile bir güçbirliğini ortaya koydu. İnanıyoruz ki bu birlik devam ederse, ulusal ardından da uluslararası fuarlarda Burdur modelini örnek olarak herkese gösterebileceğiz" dedi.

Dereceye girenlere ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Köy Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Burdur Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Başkanı Cevdet Gezer, Burdur Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Kazım Üstüner, Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kamil Özcan, Isparta Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul tarafından verildi.