Güzel ve Çirkin'den  Beklenen Fragmandan Sonra Film Kareleri Geldi!

Filmde Güzel'i, yani Belle karakterini Hermione olarak tanıdığımız Emma Watson canlandırırken filmin bir lanet sonucu canavara dönüşen prensini ise Luke Evans canlandıracak.

Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı olarak tanıdığımız Ian McKellen, Dan Stevens, Josh Gad ve Emma Thompson da filmin kadrosunda yer alan isimler arasında. LeFou'yu komedi filmleriyle tanıdığımız Josh Gad canlandırırken, McKellen da lanet sonucunda konuşan saate dönüşen "Cogsworth the Clock" olarak karşımıza çıkacak.

Alacakaranlık serileriyle tanınan Bill Condon'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcıları David Hoberman ve Todd Lieberman.

Hikaye Evan Spiliotopoulos tarafından yazıldı, Steve Chbosky ise senaryolaştırdı. Film, ülkemizde ve ABD'de 17 Mart 2017'de vizyona girecek.









