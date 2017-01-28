Güzel Spiker Michela Russo, Beşiktaş Taraftarlarına Teşekkür Etti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan hayranları arasında yer alan Michela Russo, güzelliği ile büyülüyor.



'BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDERİM'



Sport İtalia'nın İtalyan spor sunucusu Michela Russo'nun Beşiktaş hayranlığını bilen siyah beyazlı taraftarlar, güzel spikeri fotoşopladı.



Fotoşoplanmış Beşiktaş formalı görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Michela Russo, "Beşiktaş taraftarlarına gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Güzel sunucuya Instagram hesabından Beşiktaşlı taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Michela Russo'nun yakın zamanda Vodafone Arena'ya da gelerek maç izleyeceği öne sürülüyor.



