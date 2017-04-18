Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Panayırı
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Panayırı
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io