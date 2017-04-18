Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Panayırı

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Panayırı

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Panayırı

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Yunusemre, Eskişehir, Festival, Hayır
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