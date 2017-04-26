Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Yıl Sonu Konseri Büyük Beğeni Topladı

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen, Geleneksel Yıl Sonu Koro ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Konseri ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleştirildi.



Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Topoğlu tarafından hazırlanan ve Okutman Esra Çetin'in koro şefliğini yaptığı konserde, Ezgi Ar, ve Beyza Tümer keman, Berk Talay viyola, Özkan Boz viyolonselde gösterdikleri performansla dinleyicilerden tam not aldı. - AYDIN