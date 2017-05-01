Güzel Model, Mavi Beyaz Bikinisiyle Plajda Nefes Kesti

Miami tatilinde kız arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran ABD'li model Joy Corrigan, düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı.

Güzel Model, Mavi Beyaz Bikinisiyle Plajda Nefes Kesti

ABD'li model Joy Corrigan, Miami tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Kız arkadaşıyla birlikte tüm gününü plajda geçiren güzel model, düzgün fiğizi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

FRİKİK VERDİ

22 yaşındaki model, mavi beyaz renkli bikinisiyle nefes kesen Joy Corrigan, plajda arkadaşıyla poz verdiği sırada frikik vermekten kurtulamadı.

ALDIRIŞ ETMEDİ

Göğüs ucu görünen güzel model, duruma pek aldırış etmezken bu esnada flaşlar peş peşe patladı.

İşte güzel modelin tatilinden kareler;

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