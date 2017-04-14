Güzel Helen" Sahnelenmeye Hazır

Alman asıllı Fransız müzisyen, opera ve operet bestecisi Jacques Offenbach'ın "Güzel Helen" (La Belle Helene) isimli opereti, yarın sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak eserin prömiyeri, yarın Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılacak.



Provaları tamamlanan eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesince (İDOB), Murat Göksu'nun rejisiyle sahneye konuldu.



Serdar Yalçın'ın orkestra şefi olarak görev yapacağı eserde, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi.



Eserde, "Paris" rolünü Caner Akın ile Ahmet Baykara canlandırırken, "Helene"i Şebnem Ağrıdağ ve Hande Soner Ürben, "Menelaos"u Cenk Bıyık ve Çağrı Köktekin, "Agamemnon"u Alper Göçeri ve Kevork Tavityan, "Calchas"ı Zafer Erdaş ve Ufuk Karakoç, "Oreste"yi Nesrin Gönüldağ ve Deniz Erdoğan Likos, "Achille"i Serkan Bodur ve Yoel Keşap, "Bacchis"i Banu Ergün ve Funda Güllü, "Leaena"yi Peyman Dorkan ve Zeynep Halvaşi, "Parthenis"i Betül Görgülü ve Şöhret İnanç dönüşümlü olarak canlandıracak.



Dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu'nun yaptığı eserin kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne gerçekleştirdi.



İlk kez 17 Aralık 1864'te Paris'teki Theatre des Varietes'de sahnelenen operet, Truva Savaşı'na neden olan Truva Kralı'nın oğlu Paris ile Isparta Kraliçesi ve Menelaos'un eşi Helen'in, kaçış hikayesini gülünç bir şekilde ele alıyor.



Güzel Helen, prömiyerin ardından, 18-19 ve 21-22 Nisan ile 19-20, 23-24 ve 26-27 Mayıs'ta sahnelenecek.