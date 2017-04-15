Güzel Helen" Opereti İlk Kez Sahnelendi

Alman asıllı Fransız müzisyen, opera ve operet bestecisi Jacques Offenbach'ın "Güzel Helen" (La Belle Helene) isimli opereti, Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluştu.



İstanbul Devlet Opera ve Balesince, Murat Göksu tarafından sahneye konulan eserin Türkiye prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapıldı.



Serdar Yalçın'ın orkestra şefi olarak görev yaptığı eserde, koro şefliğini Paolo Villa, dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne üstlendi.



İlk kez 17 Aralık 1864'te Paris'teki Theatre des Varietes'de sahnelenen operet, Truva Savaşı'na neden olan Truva Kralı'nın oğlu Paris ile Isparta Kraliçesi ve Menelaos'un eşi Helen'in, kaçış hikayesini gülünç bir şekilde ele alıyor.



Eserde, "Paris" rolünü Caner Akın canlandırırken, Helene'i Hande Soner Ürben, Menelaos'u Çağrı Köktekin, Agamemnon'u Kevork Tavityan, Calchas'ı Ufuk Karakoç, Oreste'yi Deniz Erdoğan Likos, Achille'i Serkan Bodur, Bacchis'i Banu Ergün, Leaena'yi Zeynep Halvaşi, Parthenis'i Betül Görgülü canlandırdı.



Güzel Helen, 18-19 ve 21-22 Nisan ile 19-20, 23-24 ve 26-27 Mayıs'ta yeniden sahnelenecek.