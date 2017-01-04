Güz dönemi kapsamında bin üniversite öğrencisi eğitim aldı

Akademi Üniversite'de güz dönemi başarıyla sona erdi

1 Kasım 2016 Çarşamba günü başlayan Güz Dönemi dersleri kapsamında yaklaşık bin üniversite öğrencisi, alanında uzman eğitmenler tarafından Tarih ve Medeniyet, İslami İlimler, Kılavuz Dil ve İktisadi İlimler Akademilerinde eğitim aldı.

GÜZ DÖNEMİ 6 HAFTA SÜRDÜ

Umuttepe Camii Kültür Merkezi'ndeki Güz Dönemi dersleri 6 hafta sürdü. Birinci dönem içinde üniversite öğrencilerine temel giriş seminerleri kapsamında dersler verildi.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER

Akademi Üniversite Tarih ve Medeniyet Akademisi'ndeYrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit "Modernite Okumaları", Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Haluk Selvi "Yakın çağ tarih okumaları", Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şirin "Türkiye'de Tarihçilik Zanaati", Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Bilal Çelik "Türk Tarihi incelemeleri", Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Halil Peçe ise "Osmanlıdan Cumhuriyete Aydınlar" ve "İslamcılık ve Çağdaş İslami Akımlar" konulu dersleri verdi. Bunun yanı sıra Tarih ve Medeniyet Akademisinde, Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Prof. Dr. Haluk Selvi, Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Dr. Şefaattin Deniz, Ali Bektaş ve Serra Bostan da ders verdi.

İSLAMİ İLİMLER AKADEMİSİ

Akademi Üniversite'de yer alan İslami İlimler Akademisi'nde Kocaeli İl Vaizi Servet Yalçın tarafından "Siyer-i Nebi" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Harun Kuşlu, Muhammet Dündar Bayer, Ali Bektaş ve Yusuf Yıldız da İslami Bilimler Akademisi'nde öğrencilerle buluştu.

KILAVUZ DİL AKADEMİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Üniversite Kılavuz Dil Akademisi'nde yabancı dil dersleri de Güz Dönemini tamamladı. Kılavuz Dil Akademisi'nde bu dönemde İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça ve Osmanlıca dersleri verildi. Bu akademide; Mahmud El-Mısri Arapça, Cüneyt Arı İleri Düzey İngilizce, Muhammed Yaman Temel Seviye İngilizce (Speaking), Metin Geldeş İleri Seviye Türkçe ve Shafa Hajişeva Temel Seviye Türkçe dersleri verdi.

İKTİSADİ İLİMLER AKADEMİSİ

İktisadi İlimler Akademisi'nde ise Araştırma Görevlisi Mustafa Mert Alabaş "İktisadın Temel Kuramları" ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kenan Erkan ise "Göstergelerle İktisat" derslerine girdi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KADEME DERLERİ

Akademi Üniversite'de ikinci kademe dersleri ise önümüzdeki aylarda başlayacak. 2. kademe derslerinde daha derin anlatımlara ve metin okumalarına yer verilecek. 3. kademeye ise 2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminde başlanması hedefleniyor. Bu çerçevede makale, panel ve sempozyum çalışmalarından müteşekkil bir eğitim yapılanması öngörülüyor.