Güvercinlik Vadisi'nde Kuşlardan Görsel Şölen

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki Güvercinlik Vadisi'nde, peribacaları arasında kanat çırpan güvercinler, turistlere görsel şölen sunuyor.



Nevşehir'in Uçhisar beldesinde kış mevsimi nedeniyle beyaza bürünen peribacaları arasında toplu halde kanat çırpan güvercinler, turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölgenin en çok ziyaret edilen alanları arasında bulunan Güvercinlik Vadisi'nde, Romalılar döneminde yapılan kayadan oyma yuvalarda yiyecek arayan yüzlerce güvercin, bölgenin güzelliğine renk katıyor.



Vadi içinde uçan çeşitli cinsteki güvercinlere yem veren turistler, bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor.



Turistlere Güvercinlik Vadisi'nin tarihi dokusu hakkında bilgi veren profesyonel turist rehberi Serdar Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vadiyi gören yabancı turistlerin ülkelerine döndüklerinde yakınlarına göstermek amacıyla bolca fotoğraf ve görüntü aldıklarını belirterek, "Buradaki güvercinlerin yoğunluğu ve peribacaları onları çok etkiliyor." diye konuştu.



Bölgedeki kayadan oyma tarihi kiliselere yapılan fresklerin canlılığını koruması için yapımı sırasında güvercin yumurtası kullanıldığını bilindiğine işaret eden Akın, bu nedenle Romalılar döneminde vadi içine yüzlerce güvercin yuvası oluşturulduğunu, yuvaların sağlam olması nedeniyle güvercin varlığını devam ettiğini söyledi.



Güvercinlik Vadisini ziyaret eden Arjantinli turist Juan Gonella da dünyanın çeşitli yerlerinde turistik seyahatlere katıldığını ancak Kapadokya'nın gizemli manzarasına hayran kaldığını ifade ederek, "Burası şu ana kadar gördüğüm en güzel yer. Kapadokya eşsiz bir güzelliğe sahip, bir benzerini dahi bugüne kadar görmemiştim, Kapadokya'nın harika bir doğası var." dedi.



Çin'in başkenti Pekin'den bölgeye gelen Qingyang Sun ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini, İstanbul gezisinin ardından internette fotoğraflarını gördüğü Kapadokya'yı ziyaret ettiğini dile getirdi.



Kapadokya'nın ilginç kaya oluşumlarına hayran kaldığını anlatan Qingyang, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Kapadokya'yı ziyaret etmeleri yönünde tavsiyede bulunacağını belirtti.



Arjantin'den İstanbul ve Kapadokya gezisi için geldiğini ifade eden Lucıa Agosta da bölgeye sıcak hava balonuna binmek için geldiğini, rüzgar nedeniyle uçuş olmadığı için Güvercinlik Vadisi ve diğer turistik alanları ziyaret ederek günü tamamlayacağını aktardı.