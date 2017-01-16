Güvercinleri "Sermayeden" Doyuruyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin Selimiye Meydanı'nda güvercinleri beslemek isteyenler için bardakla buğday satan "Gülabi Baba", soğuklarda müşterilerinin azalması nedeniyle kuşları "sermayesinden" doyuruyor.



Çevredekilerin "Gülabi Baba" diye seslendiği 62 yaşındaki Gülabi Yiğit, inşaatlarda çalışmayı bırakmasının ardından 8 yıldır güvercinler için buğday satıyor.



Selimiye Meydanı'na gelen turistler, bardağı 1 liradan buğday satın alarak, güvercinleri beslerken fotoğraf çektiriyor.



Ancak soğuk hava nedeniyle Yiğit'in işleri durgun. Sabah kalkar kalkmaz zahireciye gidip buğday satın alan Gülabi Yiğit, ardından soluğu Selimiye Meydanı'ndaki tezgahında alsa da son günlerde güvercinleri besleyen olmuyor.



Müşteri gelmediğinde ise "Gülabi Baba", kuşlara kendisi buğday veriyor.



Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır Selimiye Camisi'nin ön kısmında bulunan tarihi Arasta Çarşısı'nın kapısı yakınına tezgah açtığını söyledi.



Erken saatlerde evinden çıkarak ekmek teknesinin başına geçtiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:



"Bir bardak buğdayı 1 liraya veriyorum. Hem kuşlar doyuyor hem de ben ekmek paramı kazanıyorum. Biz de geçimimizi böyle sağlıyoruz. Yaz, kış, yılın her günü buradayız. Yazın su da veriyorum ancak kış ayında su veremiyoruz, donuyor. Soğuk havalarda kar, kış derken işlerim durgunlaştı. Aç kalmalarını da istemediğim için, buğdayı satın alan olmayınca bir kısmını kuşlara veriyorum."



"Turist geldiğinde seviniyorum"



Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilere ibadet ve tarihi güzellikleri görmek için yurt içi ile dışından çok sayıda turistin geldiğine işaret eden Yiğit, Edirne'ye turist geldiğinde işlerinin açıldığını bildirdi.



Turistlerin Selimiye Camisi çevresini gezerken kuşları da beslediğini dile getiren Yiğit, "Edirne'ye turist geldiğinde hem kuşlar seviniyor hem ben seviniyorum. İstanbul, Kocaeli, Çanakkale gibi birçok ilden Edirne'ye turlar düzenleniyor. Turlarla gelen vatandaşlar, alışveriş yaparken ve buradan geçerken benden yem alıyor. Kuşlar o zamanlarda daha çok doyuyor." şeklinde konuştu.