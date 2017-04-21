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Güvenpark Yıkılacak, Yerine Cami Yapılacak
Güvenpark Yıkılacak, Yerine Cami Yapılacak
Güvenpark yıkılacak, yerine cami yapılacak.
21 Nisan 2017 Cuma 15:24
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