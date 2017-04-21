Güvenpark'taki Tarihi Anıtın Yıkılıp Yerine Cami Yapılacağı İddiası Yalanlandı

Ankara'nın simgesi Kızılay Meydanında yer alan Güvenpark'taki tarihi anıtın yıkılarak yerine cami yapılacağı iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu iddiaya yanıt verdi.

"ANIT ASLA YIKILMAYACAK, CAMİ DE YAPILMAYACAK"

Hürriyet'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Anıt asla yıkılmayacak, Güvenpark'a cami de yapılmayacak. Yerin altına yapılacak Keçiören Metro istasyonu ile dolmuş durak parkında ibadet ihtiyacını karşılamak için küçük bir mescit yapılabilir. Bu da henüz net değil." dediler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi heykelleriyle simge mekanlarından biri olan Güvenpark'ı 'ibadet alanı' ilan etmek için özel proje hazırladığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.