Güvenpark'a Cami Yapılacak Iddialarına Yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark'a cami yapılacağına ilişkin iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bugün bir gazetede yer alan "Güvenpark yıkılacak, yerine cami yapılacak" haberiyle ilgili olarak Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haberin gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği gibi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Keçiören- Kızılay Metro hattının Kızılay İstasyonu, yaklaşık 45 yıldan bu yana kullanılan Güvenpark içindeki minibüs duraklarının bulunduğu alanda yapılacak. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi bu istasyon içinde bugünkü minibüs duraklarının da olması için proje hazırlanıyor. Yapılacak Keçiören Metro İstasyonu ve minibüs durağı, bugünkü minibüs duraklarının bulunduğu alanın dışına kesinlikle taşmayacak. Yani kesinlikle parkın diğer alanlarına girilmesi söz konusu değil. Bu istasyon ve minibüs durağı içerisinde insanların yararlanabileceği bir mescit düşünülmüştü. Bu da sadece bir düşünceden ibaretti. Şu anda yapılıp yapılmayacağı da net değil. Kesinlikle Güvenpark içinde bir cami yapılması, anıtın yıkılması söz konusu olmadığı gibi düşüncesi bile olmamıştır. Yapılan haber tamamen çarpıtma ve art niyetlidir."



(Yağmur Yıldız / İHA)