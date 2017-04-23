Güvenlik Amiri, Çalıştığı İBB Binasının Çatısında İntihar Etti

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik amiri olarak çalışan Zafer Yüzüak'tan iş arkadaşları bir süre haber alamadı.

ÇATIDA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine yaptıkları aramada, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Yüzüak'ı çatıda ölü halde buldu. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yüzüak'ın kendi tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme uzmanı polisler ile Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ"

Çalışma arkadaşları ve aile üyelerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, Yüzak'ın etrafıyla fazla konuşmayan, içine kapanık biri olduğunu belirlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.