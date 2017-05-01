Güvenlik Nedeniyle Kapatılan Cadde Trafiğe Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan cadde esnafın talebi üzerine yeniden açıldı.



Terör örgütlerince bazı il ve ilçelerde bombalı eylemlerin yapıldığı dönemde güvenlik gerekçesiyle kapatılan Camikebir Mahallesindeki Güney Caddesi esnafı, caddenin yeniden açılması için kepenk kapatıp Siverek Kaymakamlığına yürümüştü. Talebi değerlendiren Siverek Kaymakamı Metin Demirel'in talimatıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Cadde esnafı yolun yeniden trafiğe açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yolun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA