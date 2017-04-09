Güvenlik Korucusu Olmak İçin Ter Döktüler

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olmak için başvuruda bulunan 353 aday, fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için büyük çaba sarf etti.



Başkale'de güvenlik korucusu kadrosu için başvuruda bulunanlar, karla kaplı alanda kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi. İlçede 281 güvenlik korucusu kadrosu için 353 aday başvuruda bulundu. Adaylar, yapılan fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için mücadele etti. Askeri personel gözetiminde 3 kilometre koşan adaylar, daha sonra dayanıklılık testine tabi tutuldu.



Zorlu hava şartlarına rağmen kıyasıya mücadele eden adaylardan sınavı kazananlar, ilçeye bağlı köylerde istihdam edilecek. - VAN