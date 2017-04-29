Güvenlik Korucularına Yaşlılık Aylığı Düzenlemesi

Güvenlik korucusu olarak görev yapmaktayken 55 yaşını dolduranlardan en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanacak.



690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Kararnameyle sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeler de yapıldı.



Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen madde ile Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince güvenlik korucusu olarak görevlendirilenler, ilgili kanun maddesince sigortalı sayılarak haklarında uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak.



Güvenlik korucusu olarak göreve başlayanlar ile görevleri sona erenlerin, sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri, çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili valiliklerce verilecek.



Primlerin tamamı valiliklerce ödenecek



Bu kişilerin prime esas günlük kazançları da Kanunun 82'nci maddesi uyarınca "sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri" prime esas günlük kazanç alt sınırı olarak belirlenirken, ilgili primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenecek.



Öte yandan güvenlik korucularının veya valiliğin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün en az yüzde 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen güvenlik korucuları malül sayılacak.



Terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şartı aranacak.



Güvenlik korucusu olarak görev yaparken 55 yaşını dolduranlardan ise en az 15 yıl bu görevde bulunmuş olanlara yaşlılık aylığı bağlanacak. Ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için terör suçlarından hüküm giymemiş olmak şartı aranacak. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylık kesilecek.



Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte güvenlik korucusu olarak görevde bulunanların valiliklerin talebi üzerine güvenlik korucusu olarak geçen ve bu tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmadığı süreleri için de müracaat tarihinde geçerli olan prime esas kazanç alt sınırı ve yüzde 32,5 oranı üzerinden hesaplanacak.



Prim tutarları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde valiliklerce ödenecek. Bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmemesi halinde bu Kanunun ilgili maddesi hükümleri uygulanarak tahsil edecek.



Kararın yürürlük tarihinden önce görevi sona erenler ile yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun kapsamında emekli, yaşlılık veya malüllük aylığı alanlar, 442 sayılı Kanunun mülga ek 16'ncı maddesi veya Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanmış olanlara bu hükümler uygulanmayacak.



Ayrıca KHK'da söz konusu düzenlemeye ilişkin 442 sayılı Köy Kanunu'nda yapılan değişikliklere yer verildi.



Öte yandan KHK ile muhtarların sigorta primlerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı.



5510 sayılı Kanunun Sigortalılık hallerinin birleşmesini içeren 53'üncü maddesinin birinci fıkrasına "diğer sigortalılık durumu" ibaresinden sonra gelmek üzere sigortalı sayılanlara ilişkin 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında "muhtar sigortalılığı" ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki "diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı" ibaresi eklendi.



Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun sigortalıların prime esas kazançlarına ilişkin maddesine eklenen bent ile de muhtar sigortalılarının aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlendi.