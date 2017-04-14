Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından vatani görevini Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapan askerlere ve Güvenlik Korucularına yangın eğitimi verildi.



İtfaiye personeli tarafından askere verilen eğitimde, Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilebileceği, yangın sırasında neler yapılacağı anlatılarak yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verildi.



Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim çalışmasının uygulamalı eğitim bölümünde ise yangın söndürme tüpü ve tazyikli su ile yangın söndürme çalışması yapıldı. - KİLİS