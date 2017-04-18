Güvenlik Korucuları Tanışma Yemeğinde Buluştu

Afşin'de yeni göreve başlayan güvenlik korucuları yemekte bir araya geldi.



Afşin'e bağlı Türksevin, Büyüksevin, Hüyüklü, Nadır, Binboğa ve Topaktaş mahallerinde görev yapan korucular, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi tarafından Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen tanışma yemeğinde buluştu.



Koruculara görevinde başarılar dileyen Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, korucuların başta jandarma olarak güvenlik güçlerine operasyonel faaliyetlerde destek olacaklarını ve vatan hizmetinde bulunacaklarını söyledi.



Korucu kadrosunun gençleştirildiğine belirten Kaymakam Budan, şunları kaydetti:



"İlçemizde 26 yeni köy korucusu yemin ederek görevlerine başladı. Bilindiği üzere son dönemde İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla ülke genelindeki 44 ve 50 yaş arasındaki koruculara emeklilik hakkı tanındı. Bu korucuların yerine ise 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocukları ya da kardeşlerinden birinin korucu olarak görevlendirilmesi kolaylığı getirildi. İlçemizde bu vesileyle birçok güvenlik korucumuz emeklilik haklarını kullandı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığımızın eğitimleri ve burada düzenlenen yemin törenin ardından, başarılı, gayretli ve ülkemize, milletimize ve devletimize hizmet edecek arkadaşlarımız görevlerine başladılar."



Programa, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Hasan Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Erol, askeri personel ile köy korucuları katıldı.