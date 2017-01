Türüne ve işleyişlerine göre kameraları tanıma



CCTV ve CMOS SPEED-DOME BOX



CCTV Closed Circuit Television - Kapalı Devre Televizyon Sistemi sadece gündüz görüşlü, Gece ve Gündüz Görüşlü Renksiz, Renkli, Sessiz, Mikrofonlu, Standart lensli, Zoomlu lensli, hareket motorlu kameraların özelliklerinin tanıtılması, montajının gösterilmesi



Güvenlik Kamerası Kursu VCR ve DVR Kayıt kartları (Hardware ve Yazılım sıkıştırmalı) montaj ve yazılımlarının Bilgisayara kurulması, Yazılım özel ayarlarının yapılması. Sürekli, harekete duyarlı (Motion Detect) kayıt ayarlamalarının yapılması. ADSL Modem üzerinden port açılarak kamera görüntülerinin uzaktaki bir bilgisayardan izlenilmesinin sağlanılması (Görüntü ve ses aktarımı).



FPS (Frame Per Second) her saniyedeki görüntü açıklanması. Kamera başına düşen real time (Gerçek zamanlı) oranların ayarlanması, TVL, LUX, DAYLIGHT kavramlarının açıklanması



Güvenlik Kamerası Kursu BNC konnektor, R6, Koaksiyel, Cat5, RJ45, Rj11, mikrofon, konnektor ve kabloların montajı adaptor kablolarının tanıtılması. Tester ve Avometre ile ölçümlerinin gösterilmesi.



Kamera ayakları, Muhafaza, sabotaj koruma bağlantılarının yapılması, alana montajı ve çalıştırılmasının gösterilmesi.



Güvenlik Kamerası Kursu Standart elektrik bilgileri ve elemanlarının tanıtılması, montajı (şebeke ve doğru akım) Avometre ile ölçümlerinin yapılabilmesi.



Hırsız ihbar, Yangın, Gaz, Deprem Alarm Dedektorlerinin Montaj, Kablolama ve Ayarlarının Gösterilmesi