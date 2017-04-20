Güvenlik Kameralarına Yakalanan Parfüm Hırsızı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da iş yerlerinden parfüm çalan bir kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Vali Konağı yakınlarında bulunan bir iş yerinden parfüm ve kozmetik ürün çalan H.Ö.'yü fark eden iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında H.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN