Güvenlik kameralarına yakalanan o hırsız yakalanıp, tutuklandı



ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinin kapısını açmak isterken güvenlik kamerası tarafından tespit edilen hırsızlık şüphelisinin 4 ayrı iş yerini soyduğu ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın yakalanmasını sağlayan olay, 4 Nisan 2017 tarihinde merkez Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu caddesinde bir iş yerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen şüpheli, kapıyı açmak için uğraşmış, açamayınca olay yerinden ayrılmıştı ancak güvenlik kameralarına da o anlar yansımıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından eşkal bilgileri elde edilen zanlının Ö.E. olduğu ve birden fazla hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin o gece merkez Mustafa Paşa ve Sanayi mahallelerinde 4 ayrı iş yerine de girerek hırsızlık yaptığını ortaya çıkaran polisler, şahsı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(HİV-