Güvenlik Güçlerine Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Ordu'da faaliyet gösteren özel bir hastanede güvenlik güçlerinin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.



Altınordu ilçesindeki Özel Ordu Umut Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İdris Altunel, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman ve her koşulda polis ve askerin yanında olduklarını belirtti.



Türkiye'nin ve Türk milletinin birlik ile beraberliğine yönelik terör saldırılarının hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Altunel, şunları kaydetti:



"Birliğimize ve dirliğimize yönelik bu terör saldırılarında can siperane mücadele veren güvenlik güçlerimize bir katkı babında, hastane yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu yıl Ordu ve ilçelerinde görev yapan tüm polis, asker, jandarma ve bu kurumlarda çalışan personel ile emekli olanlar da dahil olmak üzere kimlik kartlarını ibraz ederek, ayaktan ve yatışlarında yatak ücreti hariç hiçbir fark ücreti alınmayarak, eşi ve 18 yaş altı çocukları da dahil olmak üzere, hastanemiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir."



Altunel, güvenlik güçlerine bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diledi.