Güvenlik Güçlerinde Yer Alan Kadınlar İçin Özel Olarak Üretilen Çelik Yelek

Rusya Çelik Araştırmaları Enstitüsü, güvenlik güçlerinde yer alan kadın personeller için özel olarak çelik yelek üretmeyi başardı.



Uzun bir süredir bu konu hakkında çalışmalar sürdüren Çelik Araştırmaları Enstitüsü, kadın vücuduna özel olarak tasarlanan ve geliştirilen çelik yeleği geçtiğimiz günlerde tanıttı.



Kadınlar için özel olarak geliştirilen ve seri üretime geçirilmesi planlanan "Liga" isimli çelik yelek, güvenlik kurumları ve kolluk kuvvetlerinde görev yapmak isteyen kadınların sayısında yaşanan artıştan dolayı tasarlandı.



Tasarımında kullanılan metal ve seramik katmanlı zırh sayesinde; zırhlı koruma araçları pazarında oldukça önemli bir yer edinen çelik yelek, kadın vücutlarında yaşanan farklılıklardan dolayı sekiz farklı ürün olarak piyasaya sürülecek.



Enstitü tarafından çelik yelekle alakalı basına yapılan açıklamalar ise şu şekilde:









Uzmanlarımız kadın vücudunun özelliklerini göz önünde bulundurarak kadınlar için özel çelik yelek icat etti. Güvenlik kurumları ve kolluk kuvvetlerinde görev yapmak isteyen kadınların sayısında artış gözlendiğine göre, bu icadın güncellik kazanacağı tahmin ediliyor. 'Liga' adı verilen ve çalışmaları 2015 yılından beri sürdürülen çelik yelek şu an itibariyle seri üretimine hazır

