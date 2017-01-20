Güvenlik güçlerince, son bir hafta içinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik Güçlerince, Son Bir Hafta İçinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis,...
Güvenlik güçlerince, son bir hafta içinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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