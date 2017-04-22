Güvenlik Güçleri 675 Kaçak Yakaladı

Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 726 kişi yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, sınırlardan yasa dışı yollarla giriş ve çıkış yapmaya çalışanlar ile ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 641 ve Türkiye'den bu ülkeye geçme girişiminde bulunan 4 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sırasında bir cep telefonu ele geçirildi.



Yasa dışı yollarla Irak'tan Türkiye'ye geçiş teşebbüsünde bulunan 30 kişi yakalanırken, bölgede 48 kilogram nargile tütünü bulundu.



Türkiye'den yasa dışı yollarla 47 kişi Yunanistan, 4 kişi de Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.