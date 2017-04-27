Güvenlik Görevlisi, Suikast Timinden Şikayetçi Oldu

Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında ikinci duruşmanın dördüncü gününde müşteki sıfatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi konakladığı otelin stajyer güvenlik görevlisi Sefa Toskar dinlendi.



Olay günü saat 12.00'de nöbete başladığını açıklayan Sefa Toskar, "Bize daha önceden başka bir ülkenin Cumhurbaşkanının geldiği söylenmişti. Ben de Cumhurbaşkanının kaldığı 19-22 numaralı odanın bölgesine yakın bir yerde resmi koruma Burak Güzel ile nöbet tutuyorduk. Saat 12.00'de nöbete başladım. Bir hareketlilik oldu ve oteldeki müşteriler tahliye edildi. Daha sonra ben Cumhurbaşkanının otelden ayrıldığını duydum. Bir süre sonra bir helikopter sesi duydum. Otelin üzerinde dolaştı ve ateş etmeye başladı. Etrafımıza mermiler düşüyordu. Yanımıza isminin Süleyman olduğunu öğrendiğim bir koruma daha geldi. İki korumayı otoparka götürdüm. Otoparkta bulunan bir araçtan silah ve çelik yelekleri aldılar tekrar 19-22 numaralı odanın bulunduğu yere gittik. Korumalardan Burak Güzel bana odanın toplantı salonuna girmemi ve kesinlikle dışarıya çıkmamamı söyledi. Çatışma seslerini duyuyordum. Bu çatışma yaklaşık 45 dakika sürdü. Daha sonra gelenlerin Burak Güzel'i yere yatırdıklarını gördüm. Burak Güzel'e Cumhurbaşkanının yerini soruyorlardı. Bunu birkaç kez tekrar ettiler. Burak Güzel benim bulunduğum odayı gösterdi" dedi.



"Elinde silahlı kişi 'O ite hizmet etmeyeceksiniz' dedi"



Saklandığı binaya doğru yönelen kişileri görünce binanın tuvaletine saklandığını söyleyen Toskar, "Kapıya ateş açıldı. Bunun üzerine ben de toplantı odasından yatak odasında bulunan tuvalete geçtim ve sağ tarafa saklandım. İçeri giren birisi kapıyı açmamı ve dışarı çıkmamı istedi. Ses çıkarmadım. Kapıya ateş açtı ve içeri girdi. Ellerimi kaldırarak saklandığım yerden çıktım. Elinde silah bulunan teçhizatlı 'Çık dediğim zaman neden çıkmıyorsun it' diyerek yumruk attı ve beni yere yatırdı. Silahını kafama dayadı ve 'O ite hizmet etmeyeceksin' dedi. Söylediği kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu daha sonra anladım. Sürünerek dışarı çıktım. Korumaların bir arada tutulduğunu ve başlarına silah dayadıklarını gördüm. Bizlere plastik kelepçe taktılar, cüzdanlarımızı ve telefonlarımızı aldılar. Yüzünü görmediğim bu kişiler korumalara hakaret ediyorlardı. Koruma polisi Burak Güzel'e Cumhurbaşkanın yerini sordular. Oda bilmiyorum diye cevaplayınca soruyu soran kişi botuyla başına bastırdı. Bizim yerimizden kıpırdamadan yatmamızı istediler ve ayrıldılar. Bir süre sonra yine bir helikopter sesi duydum. Bir süre bekledikten sonra ben otele çıktım plastik kelepçeleri kestirdim ve orada bulunan bir ambulansı korumaların bulunduğu bölgeye götürdüm. Helikopter sesini yeniden duydum. Bu kez havada 3 helikopter olduğunu gördüm. Helikopterden tekrar ateş açıldı. Ancak bu ateş ilk gelen helikopterin açtığı ateşten daha güçlüydü. Yeniden çatışma çıktı ben de bulunduğum bölgeden kaçarak saklandım. O gece anlatabileceklerim bunlardır" dedi.



Toskar, mahkeme başkanının 'sanıklardan şikayetçi misin' sorusuna 'Evet şikayetçi ve davacıyım' dedi. - MUĞLA