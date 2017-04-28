Güvenlik Görevlisi Av Tüfeği ile İntihar Etti

SİVAS'ta maddi sıkıntılardan dolayı bunalımda olduğu iddia edilen 44 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Yusuf Yiğit, av tüfeği ile yaşamın son verdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren özel bir öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve akciğer kanseri tedavisi gören, evli ve iki çocuk babası Yusuf Yiğit iddiaya göre maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi. Evde kimsenin olmadığı bir sırada yatağına geçerek av tüfeğini başına dayayan Yiğit, tetiğe bastı. Silah sesini duyan yakınları eve geldiğinde Yiğit'i kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ağır yaralı olarak Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yiğit'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sivas