Güvenli Yarınlar' Projesiyle Meslek Sahibi Oldular

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EREGDER Başkanı Turan Şallı'nın açıklaması

Toplantıdan detay görüntüler

Kadınların yaptığı sepetlerden detaylar Edirne'de Roman kadınlara yönelik başlatılan "Güvenli Yarınlar" projesi kapsamında 21 kadın unutulmaya yüz tutan zanaatlardan olan sepet örme kursunu tamamlayarak meslek sahibi oldu.



Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin (EEREGDER), Edirne Valiliği desteği ile hazırladığı Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali Yardımlar Dairesinin "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamında başlayan "Güvenli Yarınlar" projesinin ilk etabı tamamlandı.

Proje kapsamında 21 roman kadın 22 iş günü boyunca Fevzipaşa İlkokulu'nda eğitim gördü.



Projenin tanıtımına yönelik kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan EREGDER Başkanı Turan Şallı, dernek olarak romanların eğitim ve sosyal sorunlarının aşılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



"Güvenli Yarınlar" projesiyle romanların iş gücü piyasasına girişlerinin sağlanması yoluyla toplumsal bütünleşmelerinin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Şallı, "Projenin ilk etabı kapsamında 21 roman kadına sepet örücülüğü kursu verildi. Mayıs ayı içerisinde 20 roman kadına aynalı süpürge yapımı kursu verilecek" dedi.



Romanların geleneksel sepetçilik, kalaycılık, demircilik gibi zanaatlarının teknolojik gelişmeler karşısında yok olduğunu vurgulayan Şallı şöyle devam etti: "Roman vatandaşlarımızın işsiz bireyler olması toplum içindeki özgüvenlerini kazanmasına engeldir. Projemiz bir anlamda romanların sosyal yaşamın içindeki varlığının arttırılmasına yöneliktir. Projemiz istihdam odaklı olmakla birlikte romanların sosyal entegrasyonuna da katkı sunacaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim."