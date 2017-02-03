Güvenli "Vezir Parmağı" Filminin Yasaklanmasını İstedi

Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli, 25 Ocak'ta vizyona giren, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Vezir Parmağı" filmine sert tepki gösterdi ve yetkilileri bu filmin Erzurum'da gösterimini yasaklamaya davet etti.



Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli, "Mahsun Kırmızıgül'ü kınıyorum. Osmanlıyı kullanarak bizim tepkimizi ölçmeye çalışan bu zihniyete verilecek en anlamlı cevap bu filme hiçbir şekilde gidilmemesidir, hatta yetkililerin bu filmi yasaklamalarıdır. Erzurum'un bin yıldır kadınları tarafından giyilen



çarşafı, dedelerimizin giydiği şalvarı, cübbeyi anlamsız sahnelerde dekor olarak kullanarak kötületmeyi amaçlayan bu film kültürümüze, din anlayışımıza, özümüze saldırıdır" dedi.



Başkan Abdullah Mustafa Güvenli, "Rezil bir filmle karşı karşıyayız! Topluma algı operasyonu çekmeye devam ediyorlar. Milletin atasını, ceddini kötü göstermeyi amaçlıyorlar. Tarihini, annesini, bacısını, yaşantısını, kültürünü "yerin dibine" batırmaya çalışıyorlar. Bu sinema yoluyla "kültür terörizmi" yapmaktır, açık bir saldırıdır! Düşünün ki filmin bir sahnesinde, Osmanlı döneminde bir grup kadın ve erkek var! Kadının biri; "Kadınlarla erkekler arasında çekiliş



yapılacak, sonuçta kim kimi nasıl bulacak, kim kime nasıl girecek?" diyor. Ahlaksızlık diz boyu! Sonra bu kadın ve erkekler çekiliş sonucu eş oluyor. Devamını anlatmak midemi bulandırıyor." şeklinde konuştu. - ERZURUM