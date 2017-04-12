Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi" Bilecik'te Tanıtıldı

TürkTraktör'ün Filizlerin Mucizeleri projesinin tarımsal üretim ayağını oluşturan "Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi"nin tanıtımı Bilecik'te gerçekleştirildi.



Şirket açıklamasına göre, TürkTraktör'ün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ve Karabuğday Yetiştiricileri ve Sağlıklı Yaşam Derneği (KARSADER) desteğiyle hayata geçirdiği Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesinin tanıtımı Bilecik'te düzenlenen bir törenle yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alessandro Cazzin, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere ortaya çıkan ve eğitim, tarımsal üretim ile istihdam olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenen Filizlerin Mucizeleri projemizle, Türkiye'nin sürdürebilir kalkınma sürecinde kadınlarımızın oynadığı önemli role dikkat çekiyoruz.



Bugün de projemizin tarımsal üretim tarafındaki çalışmalarını tanıtmak üzere bir aradayız. Bakanlık, üniversite, STK ve özel sektörün birlikte hayata geçirdiği sayılı projelerden birine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede kadın çiftçilerimiz ile ailelerini, hem ülke tarım ve ekonomisine katkı sağlayacak bir projeye dahil ediyor hem de Türkiye için yepyeni bir ürün olan karabuğdayı yetiştirmelerinde kendilerine destek oluyoruz."



Cazzin, projenin parçası olan kadın çiftçi ve ailelerine, mart ayı boyunca tarımsal ürün yetiştiriciliği konusu başta olmak üzere ve birebir çalışmaları da içerecek şekilde teorik ve pratik eğitim verildiğini bildirdi.



Cazzin, "Bu kapsamda çiftçilerimize ürünlerin yetiştiriciliğinden, organik tarıma girişimcilikten, tarımda mekanizasyon, güvenli sürüş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ürün pazarlama konularına kadar geniş bir yelpazede konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. Bundan sonraki aşama ise eğitimlerde kendilerine öğretilenlerin sahaya taşınmasıdır." ifadelerini kullandı.



"Karabuğdayın bu topraklarda yetişmesi Çölyak hastaları için çok önemli"



Projede, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye'de üretilen sertifikalı karabuğday tohumlarını kullanacaklarını dile getiren Cazzin, şu açıklamalarda bulundu:



"Konya'dan karabuğday tohumlarımızı teslim aldık. Bugün ise Bilecik'te hem eğitimlerimizi tamamlayan tüm çiftçi kadınlarımız ve ailelerine sertifikalarını törenle verdik, hem de ilk karabuğday tohumu ekimini gerçekleştirdik. Toplam 300 dekarlık alanda yapacağımız tohum ekimimiz sonrasında ilk hasadımızı 3 ay sonra alacağız.



Projeyle aynı zamanda Türkiye için yeni bir bitki olan karabuğdayın, ülke coğrafyasında üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yüksek oranda protein içeren ve lif içermeyen karabuğday aynı zamanda tam bir demir, fosfor ve magnezyum deposu. Glutensiz bir besin olan karabuğdayın, Türkiye'de 800 binin üzerinde Çölyak hastası olduğunu hatırlattığımızda, bu topraklarda yetiştirilmesinin aslında ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır."



Cazzin, projenin her aşamasında çiftçi kadınların ve ailelerinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bölgede kooperatif kurulmasına destek olarak pazarlama faaliyetleri için de bir adım atılmış olacak." ifadesini kullandı.



Başarılı 43 kursiyere sertifikalarının verilmesi ve Kurşunlu Köyü Nomanın Kuyu mevkiinde kadın kursiyerlere traktörle güvenli sürüş eğitimi verilmesiyle devam eden program, karabuğday ekimiyle son buldu.