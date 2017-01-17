Güvenli Şehirler" Zirvesi Ekimde

Altın Kentler Platformu tarafından ekim ayı içerisinde İstanbul'da "Güvenli Şehirler Zirvesi" düzenlenecek.



Platform Başkanı Nihat Boztepe, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada güvenliğin şehirciliğin en önemli unsuru haline dönüştüğünü belirterek, bugünün modern şehir yaşamının en önemli unsurlarından birisinin güvenlik olduğunu vurguladı.



Bir şehrin yaşanılır olması için tarihi ve doğal güzelliklerinin, gelişmiş ulaşım altyapısının, kültürel ve sanatsal değerlerinin olması gerektiğine dikkati çeken Boztepe, "Ancak bunlar yeterli değil. Şehirlerin aynı zamanda güvenli de olması gerekiyor. Günümüzde özellikle metropollerde suç oranının giderek artması güvenli şehirleri daha da değerli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.



Boztepe, şehrin güvenli olmasının güncel yaşamda da kişide ağırlığını hissettirdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ticaretten sanayiye, sağlıktan bilişime, eğitimden milli savunmaya, belediye hizmetlerinden eğitime tüm başlıkların prospektüsünde hayati bir ağırlığı olan bir başlıktır güvenlik. Esasen üzerinde dikkatle durulması ve multidisipliner bir yaklaşımla bütünleşik bir şekilde incelenmeyi hak eden bir konu olan şehirlerin güvenliği, her açıdan platformumuzun ilgi alanında ve odağındadır. 2017 yılı içinde şehirlerin güvenliği hem güncel anlamı ile hem de diğer tüm alt başlıkları ile araştıracağız.



Platform olarak şehir güvenliği konusunu kamuoyumuzun gündemine sunma kararlılığındayız. Bu konunun kamuoyunda daha fazla yer alması için ekim ayında İstanbul'da zirvemizi düzenlemeyi amaçlıyoruz. Kamu birimlerinin yanısıra şirketleri, STK'ları da bu konuda destek olmaya davet ediyoruz."