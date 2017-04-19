Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi Eğitimi Kayseri Ticaret Odası'nda Gerçekleştirildi

Anadolu Kalkınma Derneği'nin AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde yürütmekte olduğu 'Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek Projesi'nin eğitim toplantısı Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Kayseri Ticaret Odası eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, KTO Meclis ÜyeleriKenan Erdem Arif Demirkaya ve Orhan Yağcıoğlu, meslek komitesi üyeleri, gıda sektöründe üretim yapan firmaların temsilcileri ile Anadolu Kalkınma Derneği uzmanları katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, "Üyelerimizin bilgi sahibi olmaları ve yaptıkları işlerde daha iyi ve kaliteyi gözeten bir hizmet sunmaları bakımından bu tür eğitim programlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Güvenli Gıda, Güvenli Gelecek Projesi eğitim toplantımız, bu yaklaşımla ele aldığımız ve üyelerimizin yararlanması için destek olduğumuz bir etkinliktir. Bu toplantıya; ilgili meslek komitelerimizin üyeleri başta olmak üzere un, şeker ve süt sektörlerinde üretim yapan firmaların temsilcileri katılım sağlamışlardır" dedi.



Konuşmasında, "İnsan sağlığı için tehlike oluşturmayan ve tüketime uygun olan gıda, güvenli gıda olarak tanımlanmaktadır" diyen Başkan Hiçyılmaz, "Siz değerli üyelerimizin gıda üzerine yaptığınız üretimde güvenliğin sağlanması, gıda güvenliği sisteminin doğru kurulmasıyla mümkün olabilecektir. Gıda güvenliğinin sağlanması, üretimin bütün aşamasında, sistemin tüm taraflarının üzerlerine düşeni tam olarak yapmalarıyla mümkün olmaktadır. Üretim zincirinin bir halkasında veya sistemin herhangi bir noktasında meydana gelen aksaklık, tüketime sunulan gıdanın güvenli olmamasına neden olacaktır. Bu bakımdan üretim ve ticareti yapılan gruplar arasında, gıda konusunun en hassas konu olduğu bir gerçektir. Toplum sağlığını direkt olarak ilgilendiren bu sektörde üretim ve ticaret yapan üyelerimizin üzerine düşen sorumluluk, diğer sektörlere nazaran daha büyüktür" diye konuştu.



Kayseri Ticaret Odası üyelerinin bu konulara çok önem vermesi gerektiğini zaman zaman Meclis toplantılarında dile getirdiklerini belirten Hiçyılmaz, "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının açıklamış olduğu listelerde maalesef Kayseri'den de bazı firmaların bu kuralları uymadıkları ceza bu listelere girdiklerini üzülerek görüyoruz. Bunlardan bir kısmının üyemiz olmasından dolayı da üzüntümüz daha da artıyor. Disiplin kurulumuz, zaman zaman bu firmalara ceza vermek durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.



Toplantıda; Anadolu Kalkınma Derneği Proje Yetkilisi Osman Selami Budak, Projenin Çalışma Grubu üyesi Gıda Mühendisi Muzaffer Nurseren Budak ve Rahime Petek Ataman tarafından sunum eşliğinde bilgi paylaşıldı. - KAYSERİ