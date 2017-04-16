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Güven: Pusulalar Seçimden Önce Sayılır
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Güven: Pusulalar Seçimden Önce Sayılır

YSK Başkanı Güven, "Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır.

Güven: Pusulalar Seçimden Önce Sayılır

YSK Başkanı Güven, "Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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