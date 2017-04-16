Güven: Pusulalar Seçimden Önce Sayılır
YSK Başkanı Güven, "Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır.
YSK Başkanı Güven, "Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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