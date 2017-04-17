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Güven: Kararı Sonuçlar Sisteme Girmeden Aldık
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Güven: Kararı Sonuçlar Sisteme Girmeden Aldık

YSK Başkanı Güven, "Dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır.

Güven: Kararı Sonuçlar Sisteme Girmeden Aldık

YSK Başkanı Güven, "Dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır."

Kaynak: Dunya.com

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