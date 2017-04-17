Güven: Kararı Sonuçlar Sisteme Girmeden Aldık
YSK Başkanı Güven, "Dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır.
YSK Başkanı Güven, "Dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır."
Kaynak: Dunya.com
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Hiç fire yok! Köyün tamamı 'evet' dedi