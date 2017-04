Güven'in Hemşehrileri Ysk'nın Kararına Destek Çıktı

Referandumun ardından CHP tarafından mühürsüz pusula tartışması gündeme getirilirken, YSK Başkanı Sadi Güven'in memleketindeki vatandaşlar, alınan kararın arkasında olduklarını ifade etti.



Özellikle CHP'nin hedef aldığı YSK Başkanı Sadi Güven'in memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden YSK'nın aldığı karara destek geldi. Vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun oy birliği ile almış olduğu bu kararın doğru olduğunu savunarak, kararın daha önceki seçimlerde de alındığını hatırlattı. Dursunbeyliler, sandık başındaki görevlilerin yapmış olduğu hatanın seçmene yansıtılmaması gerektiğini ifade etti. YSK Başkanı Sadi Güven'e de destek olan hemşehrileri, her zaman dürüstlüğüne inandıkları Güven'in ve Dursunbeylilerin olumsuz ithamlarla suçlanmasına tepki gösterdi.



Dursunbeyli vatandaşlar, sosyal medyada açtıkları hesaplarla Sadi Güven'e destek mesajlarını iletiyor. - BALIKESİR