Guterres: Kıbrıs'ta İki Toplumlu Federal Yapı Oluşturmaya Çok Yaklaştık

İsviçre'nin Cenevre kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs konusunda "İki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapı oluşturulmasına çok yaklaştık. Her iki liderin gösterdiği önderlik için teşekkür ediyorum" dedi.



BM Genel Sekreteri Guterres, açılış oturumlarının çok yapıcı geçtiğini belirterek, "Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"BM'nin Amacı Anlaşma Konusunda Destek Vermek"



"Gerekli araçların bulunması konusunda mutabıkız. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Hemen hızlı çözüm beklenemez" diyen Guterres "BM olarak bizim burada rolümüz taraflara destek vermek. Başka herhangi bir gündemimiz yok. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz" ifadelerinde bulundu.



Türk ve Rum Tarafları 'Oscarlık', BM 'Yardımcı Oyuncu'



Guterres konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar'ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler olurdu. BM ise yardımcı oyuncu ödülünü alırdı. AB de bu sürece destek veriyor. BM etkili ve güçlü bir şekilde burada elde edilebilecek başarıları destekliyor. Sabırlı olmak lazım, aceleci bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmalar yapıyoruz. İki toplumlu, iki bölgeli, federal bir yapı oluşturulmasına çok yaklaştık. Bu kadar çok çatışmaların ortaya çıktığı, çok sorunun yaşandığı ve hiçbir krizin çözülemiyor görüldüğü dünyada bu gelişme, umudun sembolü olacak. Her iki liderin gösterdiği önderlik için teşekkür ediyorum. - İstanbul